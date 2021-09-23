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Визит Зеленского в ГА ООН поможет Украине продвинуться в оборонной сфере - эксперт

Визит Зеленского в ГА ООН поможет Украине продвинуться в оборонной сфере - эксперт

Киев  •  УНН

 • 31733 просмотра

КИЕВ. 23 сентября. УНН. Визит Президента Владимира Зеленского в Генеральную Ассамблею ООН может помочь Украине продвинуться в оборонной сфере, но никоим образом не повлияет на урегулирование ситуации на Донбассе и на перспективы вступления Украины в НАТО. Такое мнение журналисту УНН высказал эксперт по внешней и внутренней политике Михаил Дяденко.

Цитата:

"Сам визит Президента - это возможность провести двусторонние встречи. Учитывая огромные шпионские возможности современного мира, такие двусторонние встречи приобретают огромный вес. Встреча Зеленского с президентом Турции и лидерами других стран даст Украине возможность, в частности, продвинуться в оборонной сфере", - рассказал эксперт.

Детали

По его мнению, важнейшей была встреча украинского гаранта с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Во время встречи президенты утвердили, что на территории Украины будет завод по производству турецких беспилотников Bayraktar.

Также во время рабочего визита в США Зеленский обсудил с Эрдоганом освобождение незаконно удерживаемых крымских татар.

В то же время, эксперт прокомментировал выступление украинского президента в ГА ООН. По его мнению, "ничего особенного" Зеленский не сказал, и его речь никоим образом не повлияет на урегулирование ситуации на Донбассе и в других сферах.

"Эта трибуна была возможностью выступить для любого из лидеров, и эти выступления не всегда воспринимаются очень внимательно. Конечно, это позиция Президента. И она будет где-то замечена, записана, но в целом на процесс урегулирования ситуации вокруг Донбасса она никак не повлияет", - добавляет Дяденко.

Подытоживая, эксперт отметил, что общее воздействие визита на ситуацию зависит от стратегии, которой придерживается украинская власть. Вместе с тем он считает, что сам визит никак не повлияет на перспективы вступления Украины в НАТО.

"Здесь нужно исходить из стратегии украинской власти по той или иной ситуации. Если Зеленский, баллотируясь в Президенты, обещал инициировать мирный процесс и принести мир на Донбассе, то сегодня мы видим, что риторика несколько иная... Что касается каких-то перспектив вступления в НАТО, или ЕС, то я оцениваю это очень скептически", - резюмировал эксперт.

Добавим

Во время пребывания в Нью-Йорке Зеленский провел ряд встреч. В частности, он встретился с Генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом. Говорили о пленных украинцах, взаимодействии с Альянсом и увеличении присутствия флотов стран НАТО в Черном море.

Также состоялась встреча с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном, во время которой стороны подвели итоги Соглашения о свободной торговле на данный момент, а также обсудили усиление взаимодействия в различных сферах.

Во время выступления в ГА ООН украинский президент призвал "оживить" ООН и обновить ее устав, чтобы организация стала эффективной и действенно реагировала на глобальные проблемы.

Украинские Национальные Новости

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