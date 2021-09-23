Візит Зеленського до ГА ООН допоможе Україні просунутися в оборонній сфері - експерт

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“Сам візит Президента - це можливість провести двосторонні зустрічі. З огляду на величезні шпигунські можливості сучасного світу, такі двосторонні зустрічі набувають величезної ваги. Зустріч Зеленського з президентом Туреччини та лідерами інших країн дасть Україні можливість, зокрема, просунутися в оборонній сфері”, - розповів експерт.

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На його думку, найважливішою була зустріч українського гаранта з президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом.

Під час зустрічі президенти затвердили, що на території України буде завод з виробництва турецьких безпілотників Bayraktar.

Також під час робочого візиту до США Зеленський обговорив з Ердоганом звільнення незаконно утримуваних кримських татар.

Водночас, експерт прокоментував виступ українського Президента у ГА ООН. На його думку, “нічого особливого” Зеленський не сказав, та його промова жодним чином не вплине на врегулювання ситуації на Донбасі та в інших сферах.

“Ця трибуна була можливістю виступити для будь-кого з лідерів, і ці виступи не завжди сприймаються дуже уважно. Звичайно, це позиція Президента. І вона буде десь помічена, занотована, але в цілому на процес врегулювання ситуації навколо Донбасу вона жодним чином не вплине”, - додає Дяденко.

Підсумовуючи, експерт зазначив, що загальний вплив візиту на ситуацію залежить від стратегії, якої дотримується українська влада. Водночас, він вважає, що сам візит жодним чином не вплине на перспективи вступу України до НАТО.

“Тут потрібно виходити зі стратегії української влади щодо тієї чи іншої ситуації. Якщо Зеленський, балотуючись у Президенти, обіцяв ініціювати мирний процес та принести мир на Донбасі, то сьогодні ми бачимо, що риторика дещо інша… Що стосується якихось перспектив вступу до НАТО, чи ЄС, то я оцінюю це дуже скептично”, - резюмував експерт.

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Під час перебування у Нью-Йорку Зеленський провів низку зустрічей. Зокрема, він зустрівся з Генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом. Говорили про полонених українців, взаємодію з Альянсом та збільшення присутності флотів країн НАТО в Чорному морі.

Також відбулася зустріч з прем’єр-міністром Великої Британії Борисом Джонсоном, під час якої сторони підбили підсумки Угоди про вільну торгівлю наразі, а також обговорили посилення взаємодії в різних сферах.

Під час виступу в ГА ООН український президент закликав "оживити" ООН та оновити її статут, щоб організація стала ефективною та дієво реагувала на глобальні проблеми.