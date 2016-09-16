Выживание ЕС становится вопросом о "войне и мире" - А.Меркель

"Европа не совсем в хорошем состоянии. Это причиняет мне боль, но я делаю все возможное, чтобы позволить нам возродить то, для чего наше общество когда-то объединилось", - сказала канцлер на пресс-конференции в Потсдаме.

А.Меркель также отметила, что выживание ЕС становится вопросом о "войне и мире". Она предупредила об угрозе "национализма, эгоизма и тенденций к радикализации, которые препятствуют или даже торпедируют европейское единство".



Напомним, ранее А.Меркель заявила, что Германия продвинулась гораздо дальше в преодолении кризиса беженцев, чем это было еще год назад.