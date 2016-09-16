Виживання ЄС стає питанням про "війну і мир" - А.Меркель
Київ • УНН
КИЇВ. 16 вересня. УНН. Федеральний канцлер ФРН Ангела Меркель пообіцяла, що зробить все можливе, щоб не допустити реалізації заяв політиків-популістів щодо майбутнього Євросоюзу, передає УНН з посиланням на Bloomberg.
“Європа не зовсім в хорошому стані. Це завдає мені болю, але я роблю все можливе, щоб дозволити нам відродити те, для чого наше суспільство колись об’єдналося”, — сказала канцлер під час прес-конференції в Потсдамі.
А.Меркель також зазначила, що виживання ЄС стає питанням про “війну і мир”. Вона попередила про загрозу “націоналізму, егоїзму і тенденцій до радикалізації, які перешкоджають або навіть торпедують європейську єдність”.
Нагадаємо, раніше А.Меркель заявила, що Німеччина просунулася набагато далі в подоланні кризи біженців, ніж це було ще рік тому.