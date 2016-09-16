Военные разведчики Сил спецопераций отработали порядок десантирования с вертолета

"Военные разведчики Сил специальных операций в зоне проведения АТО постоянно совершенствуют свое мастерство на тактико-специальных учениях. Так вчера и сегодня, 16 сентября, спецназовцы, по плану боевой подготовки провели тактико-специальные учения, во время которых отработали порядок десантирования групп в условный тыл противника с вертолета Ми-8МТ", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНН, в 2016 году запланировано участие подразделений Вооруженных Сил Украины в 10 многонациональных учениях, из них 4 обучения - на территории Украины и 6 - за ее пределами.