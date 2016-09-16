Військові розвідники Сил спецоперацій відпрацювали порядок десантування з гелікоптера
Київ • УНН
КИЇВ. 16 вересня. УНН. Військові розвідники Сил спеціальних операцій провели тактико-спеціальні навчання, під час яких відпрацювали порядок десантування груп в умовний тил противника з гелікоптера Мі-8МТ. Про це повідомили у прес-центрі штабу АТО в Facebook, передає УНН.
"Військові розвідники Сил спеціальних операцій в зоні проведення АТО постійно вдосконалюють свою майстерність на тактико-спеціальних навчаннях. Так вчора і сьогодні, 16 вересня, спецпризначенці, за планом бойової підготовки провели тактико-спеціальні навчання, під час яких відпрацювали порядок десантування груп в умовний тил противника з гелікоптера Мі-8МТ", - йдеться у повідомленні.
Як повідомляв УНН, у 2016 році запланована участь підрозділів Збройних Сил України у 10 багатонаціональних навчаннях, із них 4 навчання — на території України та 6 — поза її межами.