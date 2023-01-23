Война рф против Украины: в Варшаве устроили перформанс с призывом поддержать трибунал для военных преступников

Детали

Толпа людей вышла на демонстрацию перед посольством россии в Польше в воскресенье.

Демонстранты призвали создать международный трибунал для военных преступников, чтобы привлечь к ответственности обвиняемых в военных преступлениях.

"Все причастные российские чиновники и их приспешники должны быть наказаны за преступление агрессии против Украины в международном спецтрибунале! Никто из них не должен избежать ответственности, чтобы подобные агрессии больше никогда не могли повториться в Европе", - подчеркнула Кондратюк.

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Дополнение

Для победы в войне с россией Украине необходимы современное оружие, в том числе танки и артиллерия, усиление санкционного давления на москву и создание международного трибунала по российским военным преступлениям, заявил Президент Владимир Зеленский.