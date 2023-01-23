Війна рф проти України: у Варшаві влаштували перформанс з закликом підтримати трибунал для воєнних злочинців
Київ • УНН
КИЇВ. 23 січня. УНН. У Варшаві відбувся перформанс з проведення міжнародного трибуналу над воєнними злочинцями, які є відповідальними за агресію рф проти України. Фото оприлюднила віцеспікерка Верховної Ради Олена Кондратюк у Facebook, пише УНН.
Деталі
Натовп людей вийшов на демонстрацію перед посольством росії у Польщі у неділю.
Демонстранти закликали створити міжнародний трибунал для воєнних злочинців, щоб притягнути до відповідальності обвинувачених у воєнних злочинах.
"Усі причетні російські високопосадовці та їх посіпаки мають бути покарані за злочин агресії проти України у міжнародному спецтрибуналі! Ніхто з них не повинен уникнути відповідальності, щоби подібні агресії більше ніколи не могли повторитися у Європі", - підкреслила Кондратюк.
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Доповнення
Для перемоги у війні з росією Україні необхідні сучасна зброя, зокрема танки та артилерія, посилення санкційного тиску на москву та створення міжнародного трибуналу щодо російських воєнних злочинів, заявив Президент Володимир Зеленський.