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Вывод войск США и союзников из Афганистана: Испания вывезет свои силы до 13 мая

Вывод войск США и союзников из Афганистана: Испания вывезет свои силы до 13 мая

Киев  •  УНН

 • 19064 просмотра

КИЕВ. 7 мая. УНН. Испания собирается к 13 мая завершить вывод своих военных из Афганистана. Об этом в пятницу сообщила газета El Pais, передает УНН.

Детали

По ее данным, в настоящее время испанское участие в миссии НАТО “Решительная поддержка” ограничивается 24 военнослужащими и двумя переводчиками. Как отмечает издание, почти за два десятилетия в миссии в Афганистане участвовали более 27 тыс. испанских военных, королевство в этот период потратило более 3,5 млрд евро.

Вывод войск с Афганистана

14 апреля президент США Джо Байден объявил, что планирует начать вывод американских войск из Афганистана в мае и завершить его к 11 сентября 2021 года. В тот же день НАТО по итогам видеоконференции глав МИД и министров обороны альянса приняла заявление, в котором говорилось о решении начать вывод войск альянса к 1 мая.

На пике операции в Афганистане в 2010-2013 годах численность западных сил в стране превышала 150 тыс. человек. Основные боевые силы США и НАТО были выведены из Афганистана в 2014 году.

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