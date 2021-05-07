Виведення військ США та союзників з Афганістану: Іспанія вивезе свої сили до 13 травня

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За її даними, в даний час іспанська участь в місії НАТО “Рішуча підтримка” обмежується 24 військовослужбовцями і двома перекладачами. Як зазначає видання, майже за два десятиліття в місії в Афганістані брали участь понад 27 тис. іспанських військових, королівство в цей період витратило понад 3,5 млрд євро.

Виведення військ з Афганістану

14 квітня президент США Джо Байден оголосив, що планує почати виведення американських військ з Афганістану в травні і завершити його до 11 вересня 2021 року. У той же день НАТО за підсумками відеоконференції глав МЗС і міністрів оборони альянсу прийняла заяву, в якій йшлося про рішення почати виведення військ альянсу до 1 травня.

На піку операції в Афганістані в 2010-2013 роках чисельність західних сил в країні перевищувала 150 тис. осіб. Основні бойові сили США і НАТО були виведені з Афганістану в 2014 році.