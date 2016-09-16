Вице-президент ЕК: предоставление Украине транша от МВФ является знаком уверенности для инвесторов

КИЕВ. 16 сентября. УНН. Восстановление программы МВФ в Украине и предоставление транша является важным сигналом для инвесторов. Об этом сообщил вице-президент Европейской Комиссии по евро- и социальному диалогу Валдис Домбровскис во время встречи с премьер-министром Украины Владимиром Гройсманом, передает корреспондент УНН.