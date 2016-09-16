Віце-президент ЄК: надання Україні траншу від МВФ є знаком впевненості для інвесторів
Київ • УНН
КИЇВ. 16 вересня. УНН. Відновлення програми МВФ в Україні і надання траншу є важливим сигналом для інвесторів. Про це повідомив віце-президент Європейської Комісії з євро- і соціального діалогу Валдіс Домбровскіс під час зустрічі з прем’єр-міністром України Володимиром Гройсманом, передає кореспондент УНН.
"Відновлення програми Міжнародного валютного фонду в Україні є надзвичайно важливим знаком впевненості для інвесторів, які необхідні, щоб сприяти модернізації України та реорієнтації її економіки на захід",- сказав він.
Нагадаємо, Рада директорів Міжнародного валютного фонду продовжила програму співробітництва з Україною та виділила додаткові обсяги фінансової допомоги.
Як повідомляв УНН, ЄС назвав умови надання Україні чергового траншу допомоги в 600 млн євро.