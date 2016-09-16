Вице-президент ЕК: для стабилизации на Донбассе необходимо продолжать дипломатические усилия

"Что касается стабилизации на востоке Украины, то дипломатические усилия должны продолжаться в этом направлении. ЕС готов и дальше продолжать играть свою роль. Вчера Европейский Совет принял решение о продлении санкций против России. ЕС и в дальнейшем готов поддерживать Украину для восстановления суверенитета", - сказал он.