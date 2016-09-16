Віце-президент ЄК: для стабілізації на Донбасі необхідно продовжувати дипломатичні зусилля
Київ • УНН
КИЇВ. 15 вересня. УНН. Європейський Союз і надалі підтримуватиме Україну щодо стабілізації ситуації на Донбасі дипломатичним шляхом. Про це повідомив віце-президент Європейської комісії з євро- і соціального діалогу Валдіс Домбровскіс під час зустрічі з прем’єр-міністром України Володимиром Гройсманом, передає кореспондент УНН.
"Що стосується стабілізації на сході України, то дипломатичні зусилля мають продовжуватися в цьому напрямку. ЄС готовий і надалі продовжувати відігравати свою роль. Вчора Європейська Рада прийняла рішення про продовження санкцій проти Росії. ЄС і надалі готовий підтримувати Україну для відновлення суверенітету", - сказав він.
Нагадаємо, за словами Валдіса Домбровскіса, Європейський Союз готовий надати Україні другий транш в 600 млн євро, за умови продовження Києвом виконання усіх модальностей, про які було домовлено раніше.