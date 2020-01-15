Вице-президент США привел к присяге командующего Космическими войсками
Киев • УНН
КИЕВ. 15 января. УНН. Во вторник в Белом доме вице-президент США Майк Пенс официально привел к присяге генерала Джона Рэймонда, который возглавляет Космические войска США. Об этом пишет Голос Америки, передает УНН.
Рэймонд приступил к исполнению своих обязанностей 20 декабря 2019 года, когда президент Дональд Трамп подписал закон, согласно которому в состав вооруженных сил страны был введен новый род войск.
"Космические войска помогут нам сдерживать агрессию и контролировать ситуацию на максимальной высоте", - заявил Трамп, подписывая этот документ.
По словам официальных лиц, Космические войска будут организовывать, обучать и снаряжать военный персонал, который занимается преимущественно операциями в космосе.
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Роль военных в космосе является предметом пристального внимания в силу возрастающего значения орбитальных спутников, которые трудно защитить. Спутники обеспечивают связь, навигацию, разведку и другие действия, жизненно важные для вооруженных сил и для экономики страны.
Космические войска будут подчиняться Военно-воздушным силам (Корпус морской пехоты является отдельной службой в составе Военно-морского флота - ред).
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Официальные лица сообщают, что сначала в состав Космических войск войдут тысячи военнослужащих ВВС, а также гражданский персонал, который в настоящее время входит в состав Космического командования ВВС.