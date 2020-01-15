Вице-президент США привел к присяге командующего Космическими войсками

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рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
07:39 • 16987 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 116434 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 122188 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 120550 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 140821 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 109617 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

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5 марта, 08:58 • 110451 просмотра

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Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 109651 просмотра

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Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 132101 просмотра

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Вице-президент США привел к присяге командующего Космическими войсками

Вице-президент США привел к присяге командующего Космическими войсками

Киев  •  УНН

 • 13254 просмотра

КИЕВ. 15 января. УНН. Во вторник в Белом доме вице-президент США Майк Пенс официально привел к присяге генерала Джона Рэймонда, который возглавляет Космические войска США. Об этом пишет Голос Америки, передает УНН.

Рэймонд приступил к исполнению своих обязанностей 20 декабря 2019 года, когда президент Дональд Трамп подписал закон, согласно которому в состав вооруженных сил страны был введен новый род войск.

"Космические войска помогут нам сдерживать агрессию и контролировать ситуацию на максимальной высоте", - заявил Трамп, подписывая этот документ.

По словам официальных лиц, Космические войска будут организовывать, обучать и снаряжать военный персонал, который занимается преимущественно операциями в космосе.

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Роль военных в космосе является предметом пристального внимания в силу возрастающего значения орбитальных спутников, которые трудно защитить. Спутники обеспечивают связь, навигацию, разведку и другие действия, жизненно важные для вооруженных сил и для экономики страны.

Космические войска будут подчиняться Военно-воздушным силам (Корпус морской пехоты является отдельной службой в составе Военно-морского флота - ред).

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Официальные лица сообщают, что сначала в состав Космических войск войдут тысячи военнослужащих ВВС, а также гражданский персонал, который в настоящее время входит в состав Космического командования ВВС.

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