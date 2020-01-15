Віце-президент США привів до присяги командувача Космічними військами
Київ • УНН
КИЇВ. 15 січня. УНН. У вівторок в Білому домі віце-президент США Майк Пенс офіційно привів до присяги генерала Джона Реймонда, який очолює Космічні війська США. Про це пише Голос Америки, передає УНН.
Реймонд приступив до виконання своїх обов’язків 20 грудня 2019 року, коли президент Дональд Трамп підписав закон, згідно з яким до складу збройних сил країни був введений новий рід військ.
“Космічні війська допоможуть нам стримувати агресію і контролювати ситуацію на максимальній висоті”, — заявив Трамп, підписуючи цей документ.
За словами офіційних осіб, Космічні війська будуть організовувати, навчати і споряджати військовий персонал, який займається переважно операціями в космосі.
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Роль військових у космосі є предметом пильної уваги в силу зростаючого значення орбітальних супутників, які важко захистити. Супутники забезпечують зв’язок, навігацію, розвідку та інші дії, життєво важливі для збройних сил і для економіки країни.
Космічні війська будуть підкорятися Військово-повітряним силам (Корпус морської піхоти є окремою службою у складі Військово-морського флоту — ред).
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Офіційні особи повідомляють, що спочатку до складу Космічних військ увійдуть тисячі військовослужбовців ВПС, а також цивільний персонал, в даний час входить до складу Космічного командування ВПС.