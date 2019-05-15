Вице-президент ФФУ: на матче "Шахтер" - "Ингулец" ожидается аншлаг
Киев • УНН
КИЕВ. 15 мая. УНН. Практически все билеты на финальный матч розыгрыша Кубка Украины по футболу сезона 2018/2019 гг проданы. Об этом рассказал вице-президент Федерации футбола Украины Вадим Костюченко, передает УНН.
"Соответственно, на решающей игре за один из самых знаковых трофеев отечественного футбола, которая впервые состоится в Запорожье, ожидается аншлаг", - подчеркнул он.
Напомним, сегодня, 15 мая, в Запорожье на стадионе "Славутич-Арена" состоится финал Кубка Украины по футболу. В поединке встретятся донецкий "Шахтер" и петровский "Ингулец".
Также напомним, что финал Кубка Украины по футболу посетят участники чемпионата Героев АТО.