Віце-президент ФФУ: на матчі "Шахтар" - "Інгулець" очікується аншлаг
Київ • УНН
КИЇВ. 15 травня. УНН. Практично всі квитки на фінальний матч розіграшу Кубка України з футболу сезону 2018/2019 років продані. Про це розповів віце-президент Федерації футболу України Вадим Костюченко, передає УНН.
"Відповідно, на вирішальній грі за один з найбільш знакових трофеїв вітчизняного футболу, яка вперше відбудеться у Запоріжжі, очікується аншлаг", - підкреслив він.
Нагадаємо, сьогодні, 15 травня, у Запоріжжі на стадіоні "Славутич-Арена" відбудеться фінал Кубка України з футболу. У поєдинку зустрінуться донецький "Шахтар" і петровський "Інгулець".
Також нагадаємо, що фінал Кубка України з футболу відвідають учасники чемпіонату Героїв АТО.