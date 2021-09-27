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Выступление Зеленского на Генассамблее ООН было одним из самых ожидаемых - Ермак

Выступление Зеленского на Генассамблее ООН было одним из самых ожидаемых - Ермак

Киев  •  УНН

 • 31489 просмотра

КИЕВ. 28 сентября. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский во время выступления на дебатах 76-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН призвал реформировать Организацию Объединенных Наций с целью повышения ее эффективности, ведь этот вопрос давно назрел. Об этом сказал руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак в эфире программы "Свобода слова" на телеканале ICTV, передает УНН.

Цитата

“Было очень много внимания (к выступлению Президента Украины на сессии Генассамблеи. — Ред.). Мы получили много сообщений и звонков: с Госдепа США, от Белого дома, от европейских партнеров, с очень теплыми словами поддержки и впечатлениями от выступления Президента. Это имело очень мощный эффект”, — рассказал руководитель Офиса Главы государства.

По его словам, Владимир Зеленский в выступлении подчеркивал необходимость реформирования ООН.

“Президент говорил о том, что хуже всего, если ООН превратится в Лигу Наций или „в супергероя на пенсии“. Сегодня вызовы перед мировым сообществом такие, что очень важно изменить такие вещи, как злоупотребление правом вето, которое мы видим в последние годы, как то, что нет равенства между странами. Те ценности, и идеология, с которыми создавалась ООН, должны вернуться в ее стены”, — отметил Андрей Ермак.

Детали

Руководитель Офиса Президента отметил, что для жителей оккупированного Крыма было очень важно услышать с трибуны Генассамблеи ООН слова Главы государства о необходимости деоккупации полуострова. Андрей Ермак отметил, что Украина ожидает подписания Организацией Объединенных Наций декларации саммита Крымской платформы.

“Мы знаем, как успешно и мощно состоялся саммит Крымской платформы, сколько делегаций было на нем. Еще не появилась подпись Организации Объединенных Наций, но право подписи открыто, и я думаю, что со временем участников и подписантов декларации становиться больше”, — добавил он.

Андрей Ермак также рассказал, что на полях 76-й сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке Президент Украины провел ряд двусторонних встреч с мировыми лидерами, во время которых ставил вопрос об освобождении незаконно удерживаемых украинских граждан и деоккупации территорий Украины.

“Во время этих встреч обсуждались вопросы оккупированных территорий, много говорилось о списке заключенных, который был передан всем, с кем проводились эти встречи”, — сказал руководитель Офиса Главы государства.

Напомним

Во время пребывания в Нью-Йорке Зеленский провел ряд встреч. В частности, он встретился с Генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом. Говорили о пленных украинский, взаимодействие с Альянсом и увеличение присутствия флотов стран НАТО в Черном море.

Также состоялась встреча с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном, во время которой стороны подвели итоги Соглашения о свободной торговле пока, а также обсудили усиление взаимодействия в различных сферах.

Во время выступления в ГА ООН украинский президент призвал “оживить” ООН и обновить ее устав, чтобы организация стала эффективной и действенно реагировала на глобальные проблемы.

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