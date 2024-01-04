Вышел документальный фильм о снайперах СБУ "Бахмут. Дорога жизни"
Киев • УНН
В документальном фильме Службы безопасности Украины "Бахмут. Дорога жизни" подробно рассказывает, как весной 2023 года украинские снайперы защищали ключевой бахмутский логистический маршрут.
В новом документальном фильме "Бахмут. Дорога жизни" рассказывается, как снайперы Центра специальных операций "А" СБУ воевали за "Дорогу жизни" под Бахмутом весной 2023 года. Об этом сообщили в пресс-службе СБУ, передает УНН.
Детали
Отмечается, что спецназовцы вместе с Силами обороны долгое время удерживали эту важную логистическую артерию, чтобы выиграть время для перегруппировки войск и не дать врагу продвинуться вглубь Украины".
Наши Силы обороны сделали все возможное и невозможное, чтобы удержать крепость Бахмут. Вместе с ними активно работал Центр специальных операций "А" СБУ. В составе малых тактических групп наши снайперы прикрывали военных на том направлении
Также спецназовцы выполняли под Бахмутом контрснайперскую, контрдиверсионную работу и корректировку огня для ВСУ.
О медиках ЦСО "А" СБУ, которые спасают жизни защитников на линии фронта, сняли документальный фильм15 декабрь 2023, 20:20 • 52778 просмотров
Вышел документальный фильм о снайперах СБУ "Бахмут. Дорога жизни"
В документальном фильме Службы безопасности Украины "Бахмут. Дорога жизни" подробно рассказывает, как весной 2023 года украинские снайперы защищали ключевой бахмутский логистический маршрут.
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