Вышел документальный фильм о снайперах СБУ "Бахмут. Дорога жизни"

В новом документальном фильме "Бахмут. Дорога жизни" рассказывается, как снайперы Центра специальных операций "А" СБУ воевали за "Дорогу жизни" под Бахмутом весной 2023 года. Об этом сообщили в пресс-службе СБУ, передает УНН.

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Отмечается, что спецназовцы вместе с Силами обороны долгое время удерживали эту важную логистическую артерию, чтобы выиграть время для перегруппировки войск и не дать врагу продвинуться вглубь Украины".

Наши Силы обороны сделали все возможное и невозможное, чтобы удержать крепость Бахмут. Вместе с ними активно работал Центр специальных операций "А" СБУ. В составе малых тактических групп наши снайперы прикрывали военных на том направлении рассказал Председатель СБУ Василий Малюк.

Также спецназовцы выполняли под Бахмутом контрснайперскую, контрдиверсионную работу и корректировку огня для ВСУ.

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