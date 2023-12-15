О медиках ЦСО "А" СБУ, которые спасают жизни защитников на линии фронта, сняли документальный фильм

В Центре специальных операций "А" Службы безопасности Украины работает уникальное подразделение боевых медиков, которые спасли жизни сотням украинских защитников на линии фронта. О работе этих врачей говорится в фильме "Боевые медики. Смерть подождет" из документального цикла "СБУ. Спецоперации победы", сообщили в пресс-службе СБУ, передает УНН.

Детали

За почти два года полномасштабного вторжения они провели большое количество оперативных вмешательств под обстрелами в самых горячих точках войны.

Это настоящие спецназовцы. Они выполняют свои задачи в непосредственной близости к линии соприкосновения. В 10-15 километрах от линии фронта они проводят сложные хирургические вмешательства и возвращают с того света наших побратимов. Это - врачи от Бога отметил Председатель СБУ Василий Малюк.

По его словам, военнослужащие ЦСО "А" СБУ воюют с 2014 года, но после полномасштабного вторжения возникла необходимость усиления медицинского направления.

Это подразделение ЦСО "А" СБУ создали по образцу медицинских корпусов лучших армий мира - США, Франции, Германии.

Сейчас мы имеем значительно больше практического опыта на поле боя. И, по сути, они учатся у нас отметил Председатель СБУ

Василий Малюк отметил, что боевые медики спасают не только сотрудников ЦСО "А", но и всех военнослужащих Сил обороны, которые нуждаются в неотложной медицинской помощи.

Свои операционные медики-спецназовцы могут оперативно развернуть практически в любом месте недалеко от линии соприкосновения. Это дает возможность спасти больше жизней. Ведь чем дальше нужно транспортировать тяжелораненного с поля боя, тем меньше у него шансов выжить.

СБУ расследует возможную причастность России к кибератаке на "Киевстар": открыто производство12.12.23, 15:20 - [views_0]

В фильме рассказаны истории бойцов, которые имели почти нулевые шансы на выживание. Одна из них - о стрелке-зенитчике ВСУ, в авто которого враг попал из противотанковой ракеты, другая - о бойце, которому после ранения вовремя провели сложнейшую операцию на сердце неподалеку от линии фронта.

Информация о боевых медиках ЦСО "А" СБУ - засекречена. Мировая практика показывает, что имена этих врачей, их передвижения, профессиональные детали должны быть в тайне. Потому что ценность жизни каждого из них умножена на сотни спасенных ими жизней.

Поспособствовала освобождению Киевщины: в СБУ рассказали детали уникальной операции по ликвидации российского штаба на Полесье08.12.23, 22:15 - [views_0]