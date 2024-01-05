Вийшов документальний фільм про снайперів СБУ «Бахмут. Дорога життя»
Київ • УНН
У документальному фільмі Служби безпеки України "Бахмут. Дорога життя" детально розповідає, як навесні 2023 року українські снайпери захищали ключовий бахмутський логістичний маршрут.
У новому документальному фільмі "Бахмут. Дорога життя" розповідається, як снайпери Центру спеціальних операцій "А" СБУ воювали за "Дорогу життя" під Бахмутом навесні 2023 року. Про це повідомили у пресслужбі СБУ, передає УНН.
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Зазначається, що спецпризначенці разом із Силами оборони довгий час утримували цю важливу логістичну артерію, щоб виграти час для перегрупування військ і не дати ворогу просунутися вглиб України".
Наші Сили оборони зробили все можливе і неможливе, щоб втримати фортецю Бахмут. Разом із ними активно працював Центр спеціальних операцій "А" CБУ. У складі малих тактичних груп наші снайпери прикривали військових на тому напрямку
Також спецпризначенці виконували під Бахмутом контрснайперську, контрдиверсійну роботу та корегування вогню для ЗСУ.
Про медиків ЦСО «А» СБУ, які рятують життя захисників на лінії фронту, зняли документальний фільм15.12.23, 22:20 • 54456 переглядiв