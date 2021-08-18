Винзавод на Французском бульваре выставлен на продажу, одесситы опасаются застройки

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КИЕВ. 18 августа. УНН. Фонд государственного имущества выставил на продажу имущественный комплекс “Одессавинпром”, расположенный в престижном районе Одессы — на Французском бульваре, а также на улицах Наливной и Атамана Головатого. Об этом 18 августа сообщает пресс-служба ФГИУ.

На торги выставлены производственные корпуса, складские помещения, подвалы для обработки и хранения вина. Общая площадь недвижимости предприятия составляет более 22 тыс. кв м. На сегодняшний момент имущественный комплекс “Одессавинпром” находится в аренде у винодельческого предприятия — ЧАО “Одессавинпром”.

“Имущественный комплекс „Одессавинпром“ выставлен на приватизационный аукцион, который должен состояться 14 сентября. Стартовая цена актива — 65,3 млн грн”, — говорится в сообщении.

Отметим, что вопрос будущего территории завода, расположенного в престижном месте на Французском бульваре, находится в фокусе общественного внимания. Комплекс мог перейти строительной компании “Эталон-Буд”, которая победила на мартовском аукционе, предложив максимальную цену за аренду. Тогда руководитель регионального отделения ФГИУ Александр Славский утверждал, что фонд обяжет строительную компанию сохранить производство винодельческой продукции. Вскоре после этого, действующий арендатор воспользовался преимущественным правом на продолжение аренды, согласившись на увеличение арендной платы до 751 347 грн в месяц. В ЧАО “Одессавинпром” заявили о намерении компании через полгода участвовать в приватизации ЦИК “Одессавинпром”. По данным пресс-службы ЧАО “Одессавинпром” сейчас на предприятии работает больше 200 человек. В год здесь производится около 12 млн бутылок шампанского.

По данным источников компания “Эталон-Буд” намерена принять участие в аукционе. Фирма является подрядчиком скандальной застройки в центре — на улице Екатерининской, 49.

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