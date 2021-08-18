Винзавод на Французькому бульварі виставлений на продаж, одесити побоюються забудови

На торги виставлені виробничі корпуси, складські приміщення, підвали для обробки і зберігання вина. Загальна площа нерухомості підприємства становить більше 22 тис. кв м. На сьогоднішній момент майновий комплекс “Одесавинпром” знаходиться в оренді у виноробного підприємства — ПрАТ “Одесавинпром”.

“Майновий комплекс „Одесавинпром“ виставлений на приватизаційний аукціон, який повинен відбутися 14 вересня. Стартова ціна активу — 65,3 млн грн”, — йдеться в повідомленні.

Зазначимо, що питання майбутнього території заводу, розташованого в престижному місці на Французькому бульварі, знаходиться у фокусі суспільної уваги. Комплекс міг перейти будівельної компанії “Еталон-Буд”, яка перемогла на березневому аукціоні, запропонувавши максимальну ціну за оренду. Тоді керівник регіонального відділення ФДМУ Олександр Славський стверджував, що фонд зобов’яже будівельну компанію зберегти виробництво виноробної продукції. Незабаром після цього, діючий орендар скористався переважним правом на продовження оренди, погодившись на збільшення орендної плати до 751 347 грн в місяць. У ПрАТ “Одесавинпром” заявили про намір компанії через півроку брати участь в приватизації ЦВК “Одесавинпром”. За даними пресслужби ПАТ “Одесавинпром” зараз на підприємстві працює більше 200 осіб. У рік тут виробляється близько 12 млн пляшок шампанського.

За даними джерел компанія “Еталон-Буд” має намір взяти участь в аукціоні. Фірма є підрядником скандальної забудови в центрі — на вулиці Катерининській, 49.