Истребители для Украины должны обсудить министры обороны НАТО в июне - Столтенберг
Киев • УНН
КИЕВ. 18 мая. УНН. Министры обороны стран НАТО, как ожидается, будут обсуждать вопрос возможной передачи Украине современных западных истребителей на встрече в июне, перед саммитом Альянса. Об этом сказал Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в интервью Spiegel, пишет УНН.
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"Некоторые страны, такие как Польша и Словакия, уже поставили боевые самолеты, хоть и старые самолеты МиГ-29 советской разработки. Мы постоянно обсуждаем вопрос, нужны ли современные западные истребители – и в НАТО, и с Украиной. Я ожидаю, что эта тема будет обсуждаться и на встрече министров обороны стран НАТО в июне", - сказал Столтенберг.
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При этом, по его словам, не менее важным, чем поставка платформ для вооружений, является их обеспечение.
"Это требует огромного количества боеприпасов и запасных частей и круглосуточного технического обслуживания", - сказал Генсек НАТО.
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В заявлении 16 мая премьер-министр Великобритании Риши Сунак заявил, что он договорился со своим коллегой из Нидерландов Марком Рютте "работать над созданием международной коалиции для обеспечения Украины боевой авиацией, от обучения до обеспечения самолётов F-16".
Ранее в этом месяце во время визита Президента Украины Владимира Зеленского в Нидерланды Рютте заявил, что переговоры о возможной передаче Украине истребителей F-16 продвигаются.
Министры обороны Великобритании и Германии указали, что решение о предоставлении F-16 Украине зависит от США.
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба ожидает, что "авиационная коалиция" для предоставления Украине западных истребителей сформируется в этом году.