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Похитили юриста и требовали 800 тыс. долл.: банде вручили подозрения

Киев  •  УНН

 • 9559 просмотра

КИЕВ. 10 декабря. УНН. В Киеве сообщили о подозрении четырем мужчинам, которые похитили юриста и вымогали у него 800 тыс. долл. несуществующего долга. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Киевской городской прокуратуры.

"Под процессуальным руководством Киевской местной прокуратуры № 2 сообщено о подозрении четырем лицам, похитившим человека и требовавшим 800 тыс. долларов США. Согласно материалам следствия, четверо злоумышленников под видом деловой встречи выманили мужчину в условленное место. Встретившись, похитители завладели автомобилем потерпевшего, а его силой поместили на заднее сиденье и увезли в неизвестном направлении. Установлено, что потерпевшим является юрист одной из столичных компаний, похитители требовали с него 800 тыс. долларов США несуществующего долга", - говорится в сообщении.

Отмечается, что благодаря оперативному реагированию правоохранители разыскали вышеуказанный автомобиль и задержали 4 лиц, незаконно удерживавших мужчину.

Сообщается, что всем задержанным сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 146 (похищение человека), ч. 2 ст. 187 (разбой), ч. 2 ст. 189 (вымогательство) и ч. 3 ст. 289 (незаконное завладение транспортным средством) УК Украины.

"На данный момент решается вопрос об избрании им меры пресечения. Прокуратура будет настаивать на взятии злоумышленников под стражу. Досудебное расследование в указанном уголовном производстве продолжается. Устанавливаются другие лица, причастные к совершению преступления", - указано в сообщении.

Напомним, в Киеве похитили юриста и требовали 800 тыс. долларов несуществующего долга.

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