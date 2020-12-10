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Викрали юриста і вимагали 800 тис. дол.: банді вручили підозри

Викрали юриста і вимагали 800 тис. дол.: банді вручили підозри

Київ • УНН

 • 9564 перегляди

КИЇВ. 10 грудня. УНН. У Києві повідомили про підозру чотирьом чоловікам, які викрали юриста та вимагали у нього 800 тис. дол. неіснуючого боргу. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу Київської міської прокуратури.

“За процесуального керівництва Київської місцевої прокуратури № 2 повідомлено про підозру чотирьом особам, які викрали людину та вимагали 800 тис. доларів США. Згідно з матеріалами слідства, четверо зловмисників під виглядом ділової зустрічі виманили чоловіка в обумовлене місце. Зустрівшись, викрадачі заволоділи автомобілем потерпілого, а його силоміць помістили на заднє сидіння та відвезли у невідомому напрямку. Встановлено, що потерпілим є юрист однієї із столичних компаній, викрадачі вимагали з нього 800 тис. доларів США неіснуючого боргу”, - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що за оперативного реагування правоохоронці розшукали вищевказаний автомобіль та затримали 4 осіб, які незаконно утримували чоловіка.

Повідомляється, що усім затриманим повідомили про підозру за ч. 2 ст. 146 (викрадення людини), ч. 2 ст. 187 (розбій), ч. 2 ст. 189 (вимагання) та ч. 3 ст. 289 (незаконне заволодіння транспортним засобом) КК України.

“Наразі вирішується питання про обрання їм запобіжних заходів. Прокуратура наполягатиме на взятті зловмисників під варту. Досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні триває. Встановлюються інші особи, причетної до скоєння злочину”, - вказано у повідомленні.

Нагадаємо, у Києві викрали юриста і вимагали 800 тисяч доларів неіснуючого боргу.

Українські Національні Новини

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