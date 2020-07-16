Похищение бизнесмена в Киеве: злоумышленники требовали 25 млн долларов
Киев • УНН
КИЕВ. 16 июля. УНН. Злоумышленники, похитившие предпринимателя Сергея Ткаченко в Киеве, требовали от него 25 миллионов долларов. Об этом рассказал сам Ткаченко, передает УНН со ссылкой на пресс-службу МВД Украины.
"Когда полиция освободила меня из этого страшного плена, я почувствовал счастье. Когда выходишь из дома, никогда не знаешь что произойдет дальше. Злоумышленники требовали 25 миллионов долларов. Я очень благодарен министру внутренних дел Арсену Авакову, замминистра Антону Геращенко, который первый позвонил мне и сказал о том, что все хорошо, а также руководителю полиции Киева Андрею Крищенко, который непосредственно участвовал в этой операции, и всем сотрудникам Шевченковского района столичной полиции", - сказал Ткаченко.
Как сообщалось, правоохранители нашли и освободили предпринимателя, которого похитили в Киеве 1 июля.