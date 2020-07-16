Викрадення бізнесмена у Києві: зловмисники вимагали 25 млн долларів

"Коли поліція звільнила мене з цього страшного полону, я відчув щастя. Коли виходиш із дому, ніколи не знаєш що станеться далі. Зловмисники вимагали 25 мільйонів доларів. Я дуже дякую міністру внутрішніх справ Арсену Авакову, заступнику міністра Антону Геращенко, який перший зателефонував мені і сказав про те, що все добре, а також очільнику поліції Києва Андрію Крищенко, який безпосередньо брав участь у цій операції, та всім співробітникам Шевченківського району столичної поліції", - сказав Ткаченко.

Як повідомлялося, правоохоронці знайшли і звільнили підприємця, якого викрали в Києві 1 липня.