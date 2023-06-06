Выход рф из этой войны не должен происходить за счет Украины - Зеленский

$41.080.11
45.050.50
ukru
НАБУгейт: новые детали дела адвокатов против НАБУ — детективов обвиняют в прослушивании, кумовстве, давлении на детей и юридической бессмысленности
18:32 • 18150 просмотра

НАБУгейт: новые детали дела адвокатов против НАБУ — детективов обвиняют в прослушивании, кумовстве, давлении на детей и юридической бессмысленности

Эксклюзив
8 апреля, 14:05 • 69628 просмотра

Скандал в АРМА из-за “слива” информации об обыске: ответственность может дойти до Думы

Эксклюзив
8 апреля, 13:48 • 115214 просмотра

Ценовое регулирование Минздрава может оставить больницы без жизненно важных препаратов - врач

8 апреля, 12:22 • 114907 просмотра

Силы обороны взяли в плен двух граждан Китая в Донецкой области - Зеленский

Эксклюзив
8 апреля, 10:26 • 263706 просмотра

Время — на стороне Сокура. Почему НАПК до сих пор не привлекло бывшего чиновника ГНС к ответственности

8 апреля, 10:19 • 132652 просмотра

Делегация Украины планирует посетить США для переговоров по соглашению о полезных ископаемых в конце недели - Bloomberg

8 апреля, 08:53 • 121370 просмотра

Минфин: все выплаты военным осуществляются вовремя и в полном объеме, так же будет и в дальнейшем

8 апреля, 06:46 • 371340 просмотра

Сегодня День любителей зоопарка: как зверинцы защищают животных во время войны в Украине

8 апреля, 05:47 • 83581 просмотра

Трамп недоволен тем, что россия "как сумасшедшая бомбит" Украину

7 апреля, 16:13 • 136351 просмотра

Украина инициировала срочное заседание Совбеза ООН из-за жестокого удара рф по Кривому Рогу

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

−1°
2м/с
72%
Популярные новости

Домашние животные могут оказывать такое же психологическое воздействие на человека, как и брак - исследование

8 апреля, 11:57 • 130174 просмотра

Сжег Mercedes стоимостью более 6,7 млн грн: в Киеве задержали водителя владелицы авто

8 апреля, 12:46 • 28472 просмотра

Блейк Лайвли извинилась перед Тейлор Свифт за то, что втянула ее в судебную тяжбу

8 апреля, 13:10 • 110581 просмотра

Меган Маркл призналась, что после родов пережила медицинский страх за жизнь

8 апреля, 14:40 • 76215 просмотра

ВСУ ударили по складам рф в Курской области: ликвидировано более 30 оккупантов

15:37 • 15550 просмотра
публикации

Время — на стороне Сокура. Почему НАПК до сих пор не привлекло бывшего чиновника ГНС к ответственности
Эксклюзив

8 апреля, 10:26 • 263702 просмотра

Десерты без яиц: 7 вкусных рецептов к Пасхе

8 апреля, 08:49 • 292458 просмотра

Сегодня День любителей зоопарка: как зверинцы защищают животных во время войны в Украине

8 апреля, 06:46 • 371339 просмотра

Почему важно чаще стирать постель, если спите с домашними любимцами: простые советы

7 апреля, 12:16 • 346792 просмотра

"Мамины агенты" в АРМА: как в структуре Думы мониторят судебные решения и "сливают" информацию об обысках

7 апреля, 10:58 • 394265 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Владимир Зеленский

Элон Маск

Михаил Федоров

Игорь Терехов

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Харьков

Китай

Днепропетровская область

Реклама
УНН Lite

Меган Маркл призналась, что после родов пережила медицинский страх за жизнь

8 апреля, 14:40 • 76238 просмотра

Блейк Лайвли извинилась перед Тейлор Свифт за то, что втянула ее в судебную тяжбу

8 апреля, 13:10 • 110603 просмотра

Домашние животные могут оказывать такое же психологическое воздействие на человека, как и брак - исследование

8 апреля, 11:57 • 130202 просмотра

Мадонна и Элтон Джон на шоу SNL "закопали топор" неприязни, длившейся десятилетие

8 апреля, 09:59 • 170266 просмотра

Рэпер Эминем впервые стал дедушкой

7 апреля, 15:32 • 79492 просмотра
Актуальное

Шахед-136

F-16 Fighting Falcon

Вашингтон Пост

YouTube

Форбс

Выход рф из этой войны не должен происходить за счет Украины - Зеленский

Киев • УНН

 • 363120 просмотра

КИЕВ. 7 июня. УНН. Обсуждение мировыми лидерами будущего России – это позитивный сигнал, но любой сценарий не может быть реализован за счет Украины. Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции в Киеве, передает УНН со ссылкой на ОП.

Выход рф из этой войны не должен происходить за счет Украины - Зеленский

Цитата

"Это важный тренд, что лидеры начали говорить о будущем россии. Я в этом, безусловно, вижу позитивный сигнал. Если говорят о будущем россии, значит, не россия говорит о нашем будущем. Мне кажется, что это мощность нашего государства. В этой войне благодаря украинскому народу большая часть мира сделала выбор", – подчеркнул Зеленский.

Сделав этот выбор, по словам Президента, мир начал думать, как дальше строить отношения.

"Как они будут жить с другой россией, с другим форматом руководства россии, с другими условиями", – сказал Зеленский.

В то же время Зеленский видит риск в том, что определенные круги международных партнеров будут искать решение, как россии выйти из этой войны, без учета интересов Украины.

"Не хочется, чтобы этот выход находили за наш счет. И я делаю все, чтобы не давать этому шанс. В таких разговорах мы участвуем, такие темы поднимаются. Но мы достаточно категоричны в этом: не за счет Украины!" – подчеркнул Президент.

Глава государства акцентировал, что Украина не воюет с российской федерацией на ее территории, а защищает свою суверенную территорию и освобождает от российских оккупантов исключительно свои земли.

"Мы не начинали войну, нам ничего лишнего не нужно. Мы не собираемся ничего ни у кого забирать. Но и не готовы отдавать своего", – резюмировал Зеленский.

Дополнение

Зеленский заявлял, что нам не нужны посредники, нам нужен справедливый мир.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

политика
Brent
$61.53
Bitcoin
$77,071.80
S&P 500
$5,035.61
Tesla
$228.59
Газ TTF
$36.23
Золото
$2,998.94
Ethereum
$1,482.02