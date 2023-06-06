Выход рф из этой войны не должен происходить за счет Украины - Зеленский
Киев • УНН
КИЕВ. 7 июня. УНН. Обсуждение мировыми лидерами будущего России – это позитивный сигнал, но любой сценарий не может быть реализован за счет Украины. Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции в Киеве, передает УНН со ссылкой на ОП.
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"Это важный тренд, что лидеры начали говорить о будущем россии. Я в этом, безусловно, вижу позитивный сигнал. Если говорят о будущем россии, значит, не россия говорит о нашем будущем. Мне кажется, что это мощность нашего государства. В этой войне благодаря украинскому народу большая часть мира сделала выбор", – подчеркнул Зеленский.
Сделав этот выбор, по словам Президента, мир начал думать, как дальше строить отношения.
"Как они будут жить с другой россией, с другим форматом руководства россии, с другими условиями", – сказал Зеленский.
В то же время Зеленский видит риск в том, что определенные круги международных партнеров будут искать решение, как россии выйти из этой войны, без учета интересов Украины.
"Не хочется, чтобы этот выход находили за наш счет. И я делаю все, чтобы не давать этому шанс. В таких разговорах мы участвуем, такие темы поднимаются. Но мы достаточно категоричны в этом: не за счет Украины!" – подчеркнул Президент.
Глава государства акцентировал, что Украина не воюет с российской федерацией на ее территории, а защищает свою суверенную территорию и освобождает от российских оккупантов исключительно свои земли.
"Мы не начинали войну, нам ничего лишнего не нужно. Мы не собираемся ничего ни у кого забирать. Но и не готовы отдавать своего", – резюмировал Зеленский.
Дополнение
Зеленский заявлял, что нам не нужны посредники, нам нужен справедливый мир.