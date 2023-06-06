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Вихід рф із цієї війни не має відбуватися за рахунок України – Зеленський

Київ • УНН

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КИЇВ. 7 червня. УНН. Обговорення світовими лідерами майбутнього росії – це позитивний сигнал, але будь-який сценарій не може бути реалізований за рахунок України. Про це заявив Президент України Володимир Зеленський на прес-конференції в Києві, передає УНН з посиланням на ОП.

Вихід рф із цієї війни не має відбуватися за рахунок України – Зеленський

Цитата

"Це важливий тренд, що лідери почали говорити про майбутнє росії. Я в цьому, безумовно, бачу позитивний сигнал. Якщо говорять про майбутнє росії, значить, не росія говорить про наше майбутнє. Мені здається, що це потужність нашої держави. У цій війні завдяки українському народу більша частина світу зробила вибір", – наголосив Зеленський.

Зробивши цей вибір, за словами Президента, світ почав думати, як далі будувати відносини.

"Як вони будуть жити з іншою росією, з іншим форматом керівництва росії, з іншими умовами", – сказав Зеленський.

Водночас Зеленський бачить ризик у тому, що певні кола міжнародних партнерів шукатимуть рішення, як росії вийти із цієї війни, без урахування інтересів України.

"Не хочеться, щоб цей вихід знаходили за наш рахунок. І я роблю все, щоб не давати цьому шанс. У таких розмовах ми беремо участь, такі теми порушуються. Але ми достатньо категоричні в цьому: не за рахунок України!" – наголосив Президент.

Глава держави акцентував, що Україна не воює з російською федерацією на її території, а захищає свою суверенну територію та звільняє від російських окупантів виключно свої землі.

"Ми не починали війну, нам нічого зайвого не потрібно. Ми не збираємося нічого ні в кого забирати. Але й не готові віддавати свого", – резюмував Зеленський.

Доповнення

Зеленський заявляв, що нам не потрібні посередники, нам потрібен справедливий мир.

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