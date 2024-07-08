Сейчас не фиксируется увеличение количества пересечений границы на выезд из Украины мужчинами. Об этом сообщил спикер Государственной пограничной службы Андрей Демченко в эфире телемарафона в понедельник, передает корреспондент УНН.

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"Изменений в правила пересечения границы к категориям, кому разрешено пересекать границу, на данный момент нет. При наличии условий, то есть документов, которые дают право на пересечение границы, пограничники обеспечивают оформление граждан на государственной границе", - рассказал Демченко.

Он отметил, что речь идет о мужчинах в возрасте от 18 до 60 лет, ведь именно этой категории временно ограничена возможность покидать пределы Украины.

На данный момент мы не видим увеличения количества пересечений границы на выезд из Украины мужчинами. Фактически ежедневно это количество остается постоянным. Отмечу, что только при наличии условий, которые позволяют пересечь границу, мужчины и следуют за пределы Украины - сказал Демченко.

Спикер ГПСУ напомнил, что с 17 июля украинские мужчины в возрасте от 18 до 60 лет будут должны иметь при себе военный билет или другой военно-учетный документ при пересечении границы, в том числе выезда из страны.

"Если же человек подпадает под условие пропуска из-за отсрочки или непригодности к военной службе, то еще раз отмечу - это должно быть отражено в военно-учетном документе, или в электронном формате, или в бумажной форме", - отметил Демченко.

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