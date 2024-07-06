В "Резерв+" сгенерировали военно-учетный документ полтора миллиона человек
Киев • УНН
2,3 миллиона украинцев обновили свои данные через приложение "Резерв+", а 1,5 миллиона создали электронные военно-учетные документы.
Через приложение "Резерв+" обновили свои данные 2 млн 300 тыс. украинцев. Из них сгенерировали себе электронный военно-учетный документ полтора миллиона. Об этом сообщил спикер МОУ Дмитрий Лазуткин в эфире телемарафона, передает корреспондент УНН.
"Резерв+ существенно разгрузил ТЦК и СП и сейчас 2 млн 300 тыс. украинцев обновили свои данные в приложении "Резерв+". Полтора миллиона из них сгенерировали себе электронный военно-учетный документ", - сказал Лазуткин.
По его словам, обновление через "Резерв+" является определенной заменой посещения ТЦК.
"Человек который обновляет свои данные через "Резерв+" выполняет норму закона и если он генерирует свой военно-учетный документ в электронном виде, то он абсолютно идентичен бумажному документу и его можно предъявлять везде по требованию, в том числе при пересечении границы", - напомнил Лазуткин.
Как сгенерировать военно-учетный документ в "Резерв+": пошаговая инструкция2 июля 2024, 12:39 • 13177 просмотров
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МОУ предлагает гражданам, которые столкнулись со сложностями при обновлении данных в приложении Резерв+, обратиться в техническую поддержку для получения подробных инструкций.