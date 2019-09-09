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6 марта, 19:19 • 109554 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 121074 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
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6 марта, 14:10 • 118723 просмотра

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Отныне в банках можно будет предоставлять загранпаспорта для получения услуг

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 9 сентября. УНН. Отныне, банковские учреждения могут обслуживать физических лиц — резидентов как на основании паспорта гражданина Украины (в форме ID-карты или книги), так и на основании паспорта гражданина Украины для выезда за границу. Об этом сообщает пресс-центр Государственной миграционной службы со ссылкой на письмо НБУ № Р/25-0006/45577, информирует УНН.

“Соответствующими разъяснениями НБУ подтверждается равнозначность использования гражданами Украины обоих паспортных документов и такие улучшения направлены на устранение недоразумений, которые ранее возникали при предъявлении паспорта для выезда за границу”, — рассказали в пресс-службе.

“Таким образом, НБУ подчеркивает необходимость соблюдения банковскими учреждениями требований Закона Украины „О Едином государственном демографическом реестре и документах, подтверждающих гражданство Украины, удостоверяющих личность или ее специальный статус“, других норм законодательства Украины и подтверждает возможность осуществления идентификации и верификации личности резидента на основании паспорта гражданина Украины для выезда за границу”, — пояснили в пресс-центре.

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В Госмигранслужбе отмечают, что в соответствии с предоставленными разъяснений ведомости “отчество” физического лица-резидента, которые не содержатся в паспорте гражданина Украины для выезда за границу, могут устанавливаться банками на основании других официальных документов, в частности — о присвоении регистрационного номера учетной карточки налогоплательщика (РНОКПП).

Дополнительно в пресс-центре напомнили, что, “согласно законодательству, удостоверение водителя, личности моряка, лица с инвалидностью или участника Второй мировой войны, удостоверение, выданное по месту работы физического лица, не могут быть использованы гражданином Украины для установления его личности при получении банковских услуг”.

Напомним, международное рейтинговое агентство Fitch в пятницу повысило долгосрочные рейтинги дефолта эмитента Украины в иностранной и национальной валютах с уровня “В-” до “B” с позитивным прогнозом.

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