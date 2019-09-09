Отныне в банках можно будет предоставлять загранпаспорта для получения услуг

“Соответствующими разъяснениями НБУ подтверждается равнозначность использования гражданами Украины обоих паспортных документов и такие улучшения направлены на устранение недоразумений, которые ранее возникали при предъявлении паспорта для выезда за границу”, — рассказали в пресс-службе.

“Таким образом, НБУ подчеркивает необходимость соблюдения банковскими учреждениями требований Закона Украины „О Едином государственном демографическом реестре и документах, подтверждающих гражданство Украины, удостоверяющих личность или ее специальный статус“, других норм законодательства Украины и подтверждает возможность осуществления идентификации и верификации личности резидента на основании паспорта гражданина Украины для выезда за границу”, — пояснили в пресс-центре.

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В Госмигранслужбе отмечают, что в соответствии с предоставленными разъяснений ведомости “отчество” физического лица-резидента, которые не содержатся в паспорте гражданина Украины для выезда за границу, могут устанавливаться банками на основании других официальных документов, в частности — о присвоении регистрационного номера учетной карточки налогоплательщика (РНОКПП).

Дополнительно в пресс-центре напомнили, что, “согласно законодательству, удостоверение водителя, личности моряка, лица с инвалидностью или участника Второй мировой войны, удостоверение, выданное по месту работы физического лица, не могут быть использованы гражданином Украины для установления его личности при получении банковских услуг”.

Напомним, международное рейтинговое агентство Fitch в пятницу повысило долгосрочные рейтинги дефолта эмитента Украины в иностранной и национальной валютах с уровня “В-” до “B” с позитивным прогнозом.