НБУ зберігає прогноз з уповільнення інфляції до 5% у наступному році
Київ • УНН
КИЇВ. 5 вересня. УНН. Національний банк зберігає прогноз щодо досягнення 5%-ої інфляції на кінець 2020 року. Про це повідомив голова НБУ Яків Смолій під час брифінгу в Києві, передає кореспондент УНН.
"Як і раніше, ми прогнозуємо досягнення середньострокової цілі з інфляції 5% наприкінці наступного року. Макроекономічні чинники, що спостерігалися з часу попереднього засідання правління з монетарної політики, не змінили баланс ризиків для прогнозу", - зазначив Смолій.
За його словами, зміцнення обмінного курсу, за оцінками НБУ, сприятиме уповільненню інфляції в найближчі місяці. Укріплення гривні було зумовлено фундаментальними ринковими чинниками, такими як сприятлива цінова кон'юнктура на глобальних товарних ринках, високий врожай зернових, подальше зростання експорту ІТ послуг, зростання довіри інвесторів до української економіки та спрощення їх доступу до ринку внутрішніх державних цінних паперів.
Це, зокрема, зумовило зниження обсягів репатріації дивідендів та зростання попиту на ОВДП. Хоча приплив іноземного капіталу на ринок ОВДП суттєво послабився в останні тижні, валютний ринок залишався збалансованим. Також поточне зниження цін на нафту і газ на світових ринках з певним часовим лагом відображатиметься на внутрішніх цінах.
З іншого боку, стрімке розширення внутрішнього попиту та високі темпи зростання заробітних плат стимулюватимуть підвищення цін. Так, прискорення зростання ВВП у другому кварталі 2019 року (4,6% у річному вимірі) було зумовлене переважно пожвавленням внутрішнього споживання в умовах стрімкого поліпшення споживчих настроїв. Попередні оцінки економічної активності в липні засвідчили збереження стійкого внутрішнього попиту.
Нагадаємо, інфляція в Україні до кінця року знизиться до 6,3% через жорсткі монетарні умови.