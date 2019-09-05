НБУ сохраняет прогноз по замедлению инфляции до 5% в следующем году
Киев • УНН
КИЕВ. 5 сентября. УНН. Национальный банк сохраняет прогноз по достижению 5%-ной инфляции на конец 2020 года. Об этом сообщил глава НБУ Яков Смолий во время брифинга в Киеве, передает корреспондент УНН.
"Как и раньше, мы прогнозируем достижение среднесрочной цели по инфляции 5% в конце следующего года. Макроэкономические факторы, которые наблюдались с момента предыдущего заседания правления по монетарной политике, не изменили баланс рисков для прогноза", - отметил Смолий.
По его словам, укрепление обменного курса, по оценкам НБУ, будет способствовать замедлению инфляции в ближайшие месяцы. Укрепление гривны было обусловлено фундаментальными рыночными факторами, такими как благоприятная ценовая конъюнктура на мировых товарных рынках, высокий урожай зерновых, дальнейший рост экспорта ІТ-услуг, рост доверия инвесторов к украинской экономике и упрощение их доступа к рынку внутренних государственных ценных бумаг.
Это, в частности, обусловило снижение объемов репатриации дивидендов и роста спроса на ОВГЗ. Хотя приток иностранного капитала на рынок ОВГЗ существенно ослаб в последние недели, валютный рынок оставался сбалансированным. Также текущее снижение цен на нефть и газ на мировых рынках с определенным временным лагом будет отображаться на внутренних ценах.
С другой стороны, стремительное расширение внутреннего спроса и высокие темпы роста заработных плат будут стимулировать повышение цен. Так, ускорение роста ВВП во втором квартале 2019-го (4,6% в годовом измерении) было обусловлено преимущественно оживлением внутреннего потребления в условиях стремительного улучшения потребительских настроений. Предварительные оценки экономической активности в июле показали сохранение устойчивого внутреннего спроса.
Напомним, инфляция в Украине до конца года снизится до 6,3% из-за жестких монетарных условий.