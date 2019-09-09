Відтепер у банках зможуть надавати закордонні паспорти для отримання послуг
Київ • УНН
КИЇВ. 9 вересня. УНН. Відтепер, банківські установи можуть обслуговувати фізичних осіб — резидентів як на підставі паспорта громадянина України (у формі ID-картки або книжечки), так і на підставі паспорта громадянина України для виїзду за кордон. Про це повідомляє пресцентр Державної міграційної служби із посиланням на лист НБУ № Р/25-0006/45577 від, інформує УНН.
“Відповідними роз’ясненнями НБУ підтверджується рівнозначність використання громадянами України обох паспортних документів і такі покращення спрямовані на усунення непорозумінь, які раніше виникали у разі пред’явлення паспорта для виїзду за кордон”, — розповіли у пресслужбі.
“Таким чином, НБУ наголошує на необхідності дотримання банківськими установами вимог Закону України „Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус“, інших норм законодавства України та підтверджує можливість здійснення ідентифікації та верифікації особи-резидента на підставі паспорта громадянина України для виїзду за кордон”, — пояснили у пресцентрі.
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У Держмігранслужбі зазначають, що відповідно до наданих роз’яснень відомості “по батькові” фізичної особи-резидента, які не містяться у паспорті громадянина України для виїзду за кордон, можуть встановлюватися банками на підставі інших офіційних документів, зокрема — про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків (РНОКПП).
Додатково у пресцентрі нагадали, що, “відповідно до законодавства, посвідчення водія, особи моряка, особи з інвалідністю чи учасника Другої світової війни, посвідчення, видане за місцем роботи фізичної особи, не можуть бути використані громадянином України для встановлення його особи при отриманні банківських послуг”.
Нагадаємо, міжнародне рейтингове агентство Fitch в п’ятницю підвищило довгострокові рейтинги дефолту емітента України в іноземній і національній валютах з рівня “В-” до “B” з позитивним прогнозом.