Відтепер у банках зможуть надавати закордонні паспорти для отримання послуг

КИЇВ. 9 вересня. УНН. Відтепер, банківські установи можуть обслуговувати фізичних осіб — резидентів як на підставі паспорта громадянина України (у формі ID-картки або книжечки), так і на підставі паспорта громадянина України для виїзду за кордон. Про це повідомляє пресцентр Державної міграційної служби із посиланням на лист НБУ № Р/25-0006/45577 від, інформує УНН.