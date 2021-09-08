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Известно, сколько американцев до сих пор остаются в Афганистане

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 8 сентября. УНН. По информации администрации США, в Афганистане остаются меньше 100 американцев. Об этом журналистам заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, пишет УНН со ссылкой на “Голос Америки”.

Детали

Пресс-секретарь Белого дома заявила, что администрация продолжает работать над эвакуацией американцев из Афганистана и любое лицо, имеющее документы.

Ранее государственный секретарь США Энтони Блинкен прокомментировал задержку эвакуационных рейсов из Афганистана. По его словам, США не располагают информацией о том, что Талибан блокирует выход из Афганистана для тех, кто имеет соответствующие документы.

Цитата

“Насколько мне известно, Талибан не запрещает выезд тем, кто имеет соответствующий документ, но они сказали, что те, кто пока не имеет соответствующих документов, не могут выехать”, — сказал Блинкен во время общения с прессой в Катаре.

Дополнение

В США призвали Госсекретаря Блинкена позволить частные эвакуационные рейсы из Афганистана. США способствовали первой наземной эвакуации из Афганистана после вывода войск из страны.

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