Відомо, скільки американців досі залишаються в Афганістані

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Речниця Білого дому заявила, що адміністрація продовжує працювати над евакуацією американців із Афганістану та будь-яку особу, яка має документи.

Раніше державний секретар США Ентоні Блінкен прокоментував затримку евакуаційних рейсів з Афганістану. За його словами, США не мають інформації про те, що Талібан блокує вихід з Афганістану для тих, хто має відповідні документи.

Цитата

“Наскільки мені відомо, Талібан не забороняє виїзд тим, хто має відповідний документ, але вони сказали, що ті, хто наразі не має відповідних документів, не можуть виїхати”, — сказав Блінкен під час спілкування з пресою в Катарі.

Доповнення

В США закликали Держсекретаря Блінкена дозволити приватні евакуаційні рейси з Афганістану. США сприяли першій наземній евакуації з Афганістану після виведення військ з країни.