Возобновление жизни в Париже после карантина: появилось видео с дрона
Киев • УНН
КИЕВ. 14 мая. УНН. Возобновление жизни во французской столице Париже после послаблений карантина показали с высоты птичьего полета. Видео обнародовало агентство Reuters, передает УНН.
Так, во Франции с 11 мая началось смягчение карантина, но специфическим образом: правительство разделило страну на две зоны - "красную" (северные и северо-восточные районы, включая Париж и окрестности) и "зеленую" (остальная территория Франции).
В "красных" департаментах запретов останется больше: останутся закрытыми средние школы, парки, не будут отменены некоторые ограничения на поездки. В "зеленых" районах почти отпадет необходимость в пропусках, которые французы в период карантина должны были оформлять для того, чтобы перемещаться вне дома.
Добавим, общее количество погибших от COVID-19 во Франции достигло уже 27 074 человек.
Drone footage shows how life has resumed in Paris pic.twitter.com/PUTD8dPoC6- Reuters (@Reuters) May 14, 2020