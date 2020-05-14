Відновлення життя в Парижі після карантину: з'явилося відео з дрона
Київ • УНН
КИЇВ. 14 травня. УНН. Відновлення життя у французькій столиці Парижі після послаблень карантину показали з висоти пташиного польоту. Відео оприлюднило агентство Reuters, передає УНН.
Так, у Франції з 11 травня почалося пом'якшення карантину, але специфічним чином: уряд розділив країну на дві зони - "червону" (північні і північно-східні райони, включаючи Париж і околиці) і "зелену" (решта території Франції).
У "червоних" департаментах заборон залишиться більше: залишаться закритими середні школи, парки, не будуть скасовані деякі обмеження на поїздки. У "зелених" районах майже відпаде необхідність в пропусках, які французи в період карантину повинні були оформляти для того, щоб переміщатися поза домом.
Додамо, загальна кількість загиблих від COVID-19 у Франції досягла вже 27 074 осіб.
Drone footage shows how life has resumed in Paris pic.twitter.com/PUTD8dPoC6— Reuters (@Reuters) May 14, 2020