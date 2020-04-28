Видео с Мерил Стрип, которая пьет алкоголь из бутылки, стало вирусным
Киев • УНН
КИЕВ. 28 апреля. УНН. Известная 70-летняя актриса Мерил Стрип вместе со своими подругами устроила необычную видеоконференцию, передает УНН со ссылкой на twitter подруги Стрип - английской актрисы Оливии Колман.
Так, Стрип вместе с несколькими своими подругами устроила Zoom-поздравление в честь дня рождения композитора Стивена Сондхайма.
Женщины позвонили по видеосвязи и по очереди пели треки из мюзиклов композитора. Параллельно, они делали себе коктейли из алкогольных напитков и пили их онлайн.
На одном из роликов Стрип поет, перемешивая коктейль в шейкере.
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На другом видео актриса решает не наливать виски в стакан - и пьет его прямо из горла.
Это видео стало вирусным в сети, немало пользователей писали в комментариях, что ведут себя на карантине практически также.
"Если это не настроение сегодняшнего дня, тогда что?", - написала сама Мерил в твиттер, комментируя свои же фото с бокалом и бутылкой спиртного.
Отметим, что по данным аналитиков, карантин значительно "стимулировал" продажи алкогольных напитков по всему миру. Таким образом, люди снимают стресс, считают эксперты Drinkaware.
К слову, в Украине, компании тоже стали производить больше водки и коньяка, что уже зафиксировал Госстат.
Напомним, что в ТОП-5 надежных отечественных производителей алкоголя эксперты относят: "Баядера - Групп" (ТМ "Хлебный дар"), "Глобал Спиритс" (УДК) (ТМ "Хортица"), "ЛВН Лимитед" (ТМ "Немирофф" ), ЛВЗ "Прайм" (ТМ "Прайм", "Житник", "Малиновка") и ООО "Атлантис" (ТМ "Грин Дэй").