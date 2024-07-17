Выдают себя за представителей МВД и грабят дома: в ЦПД при СНБО призвали быть осмотрительными

В сети начала распространяться информация о группе людей, выдающих себя за сотрудников МВД и - под видом якобы проверки удостоверения лиц накануне переписи населения - обворовывают дома. В Центре противодействия дезинформации при СНБО сообщают, что работники органов системы МВД не проводят подобных мероприятий, передает УНН.

Детали

Как сообщается, группа людей, выдающих себя за сотрудников министерства внутренних дел, якобы имеют при себе документы и бланки с символикой МВД. Они утверждают, что проверяют удостоверения лиц накануне переписи населения.

Просят предоставить личную информацию, в частности биометрические данные (сделать фотографию/снять отпечаток пальцев).

Верифицировав информацию в министерстве внутренних дел, Центр сообщает, что работники органов системы МВД не проводят подобных мероприятий и тем более не привлечены к подготовке переписи населения - говорится в заявлении ЦПД.

Также отмечается, что никаких действий по подготовке к переписи пока не проводится.

В Центре противодействия дезинформации считают, что такие информационные вбросы направлены на дискредитацию работников системы внутренних дел и подрыв доверия граждан к органам государственной власти.

Там призвали не передавать свои документы, биометрические данные или любую другую личную информацию незнакомым людям. Если вы подозреваете мошенничество, немедленно позвоните в полицию.

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