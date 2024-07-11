Россия отказываясь от участия в Саммите мира, который поддержали десятки государств и организаций мира, в очередной раз подтверждает, что на самом деле не желает мира, а стремится к продолжению захватнической войны против Украины. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Центр противодействия дезинформации при СНБО.

Замглавы МИДа РФ Михаил Галузин заявил, что российская сторона не собирается участвовать в следующем заседании Саммита мира, который инициирует Украина. Он назвал Формулу мира "ультиматумом", а приглашение России - "попыткой реабилитироваться за провальный саммит в Швейцарии - информирует ЦПД.

В то же время отмечается, что представитель Москвы заявил о "сознательном игнорировании других инициатив по урегулированию украинского кризиса".

Таким образом рф в очередной раз пытается дискредитировать мирные инициативы Украины и отвлечь внимание мира от основанной на уставе ООН и международном праве Украинской формулы мира, продвигая свои "мирные планы", которые фактически являются очередными посягательствами на суверенитет Украины. Отказываясь от участия в Саммите мира, который поддержали десятки государств и организаций мира, москва в очередной раз подтверждает, что на самом деле не желает мира, а стремится к продолжению захватнической войны против нашего государства - информирует ЦПД.

Дополнение

Заместитель министра иностранных дел россии михаил галузин заявил, что россия не собирается участвовать во втором мирном саммите по Украине, несмотря на то, что киев хочет пригласить туда представителей рф.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что необходимо организовать второй Саммит мира в этом году, который станет решающим. Для этого Украине нужна поддержка от США.

Кроме того, Зеленский убежден, что представители из России должны будут присутствовать на Втором саммите мира, который предусматривает план со всеми пунктами того, как должна закончиться война.