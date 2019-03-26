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От размещений ОВГЗ в госбюджет привлекли 5,4 млрд грн

Киев • УНН

 • 7805 просмотра

КИЕВ. 26 марта. УНН. Министерство финансов Украины в результате размещения облигаций внутреннего государственного займа привлекло в Государственный бюджет 5,4 миллиарда гривен. Об этом сообщается на сайте Минфина, передает УНН.

От размещений ОВГЗ в госбюджет привлекли 5,4 млрд грн

"По результатам размещения облигаций внутреннего государственного займа 26 марта 2019 года, в государственный бюджет привлечено 5483367 639,06 гривен (по официальному курсу НБУ)", - говорится в сообщении Минфина.

Напомним, 19 марта Минфин привлек в госбюджет 12,5 млрд грн, а 13 марта - 3,5 млрд грн.

Как сообщал УНН, объем ОВГЗ в собственности нерезидентов вырос вдвое.

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