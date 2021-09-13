От коронавирусной инфекции в мире уже выздоровели более 200 млн человек
Киев • УНН
КИЕВ. 13 сентября. УНН. По состоянию на утро понедельника в мире от COVID-19 выписаны уже 200 млн человек. Об этом сообщает УНН со ссылкой на данные сайта Worldometers.
Общая ситуация
Всего в мире на COVID-19 инфицированные 225,469,980 человек, из них выздоровели 202,037,081 лица. Количество умерших возросло до 4,644,028.
“Лидеры” по количеству инфицированных
Странами с наибольшим распространением коронавируса остаются США (41,853,362), Индия (33,263,542), Бразилия (20,999,779), Великобритания (7,226,276), Россия (7,140,070), Франция (6,905,071), Турция (6,658,251) и Иран (5,295,786).
“Лидеры” по количеству летальных исходов
Наибольшее количество смертей среди стран мира зафиксировано в США (677,988), Бразилии (586,882) и Индии (442,907).
Общая ситуация в Украине
Согласно последним данным Минздрава в Украине зафиксировано 2 316 619 случаи коронавирусной болезни COVID-19, из них 54 342 — летальные.
Респираторную болезнь COVID-19, инфицирование которой вызывает коронавирус SARS-CoV-2, впервые зафиксировали в китайской провинции Хубэй, в конце 2019 года. С того момента заражения этим вирусом были зафиксированы в 188 странах мира, включая Украину. Начиная с 11 марта прошлого года Всемирная организация здравоохранения признала распространение болезни — пандемией.