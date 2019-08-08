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От Apple через суд потребовали стереть записи личных разговоров пользователей Siri

От Apple через суд потребовали стереть записи личных разговоров пользователей Siri

Киев  •  УНН

 • 13050 просмотра

КИЕВ. 8 августа. УНН. Пользователи в среду подали в суд на корпорацию Apple за нарушение права на неприкосновенность личной жизни в связи с возможностью прослушивания подрядчиками команд, которые владельцы дают голосовом помощнике Siri. Об этом сообщило агентство деловых новостей Bloomberg, передает УНН.

По его данным, исковая жалоба направлена на рассмотрение суда округа Северная Калифорния. Иск носит групповой характер, к нему могут присоединиться все, кто владеет устройствами с Siri с 2011 года. Истцы требуют от Apple компенсации, размер которого пока не уточняется, а также стереть записи, сделанные во время общения пользователей с данными голосовым ответчиком.

Это первый иск подобного рода в США, отмечает Bloomberg.

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В начале августа Apple временно запретила подрядчикам прослушивать команды, которые пользователи дают Siri. В компании подчеркнули, что ведется подготовка обновленного программного обеспечения для голосового помощника. После его установки у пользователей появится возможность не участвовать в указанной программе. В этом случае их сообщение подрядчики Apple прослушивать не будут.

В июле один из бывших подрядчиков, анализируя в прошлом работу Siri, анонимно сообщил журналистам газеты The Guardian, что он и его коллеги регулярно слышали личные разговоры пользователей, среди них нередко слышат конфиденциальные разговоры пользователей и узнают о их медицинских диагнозах, криминальной активности и интимной жизни. Это могло происходить, в частности, в тех случаях, когда голосовой помощник был активирован ошибочно без ведома владельца.

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