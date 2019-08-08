Від Apple через суд зажадали стерти записи особистих розмов користувачів Siri

За його даними, позовна скарга спрямована на розгляд суду округу Північна Каліфорнія. Позов носить груповий характер, до нього можуть приєднатися всі, хто володіє пристроями з Siri з 2011 року. Позивачі вимагають від Apple компенсації, розмір якої поки не уточнюється, а також стерти записи, зроблені під час спілкування користувачів з даними голосовим відповідачем.

Це перший позов подібного роду в США, відзначає Bloomberg.

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На початку серпня Apple тимчасово заборонила підрядникам прослуховувати команди, які користувачі дають Siri. У компанії підкреслили, що ведеться підготовка оновленого програмного забезпечення для голосового помічника. Після його установки у користувачів з’явиться можливість не брати участь у зазначеній програмі. В цьому випадку їх повідомлення підрядники Apple прослуховувати не будуть.

У липні один з колишніх підрядників, аналізуючи в минулому роботу Siri, анонімно повідомив журналістам газети The Guardian, що він і його колеги регулярно чули особисті розмови користувачів, серед них нерідко чують конфіденційні розмови користувачів і дізнаються про їх медичні діагнози, кримінальну активність і інтимне життя. Це могло відбуватися, зокрема, в тих випадках, коли голосовий помічник був активований помилково без відома власника.

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