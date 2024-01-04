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"Вычислить невозможно" - Игнат о подсчетах времени для подготовки рф к новому массированному удару

"Вычислить невозможно" - Игнат о подсчетах времени для подготовки рф к новому массированному удару

Киев • УНН

 • 21476 просмотра

Игнат заявляет, что невозможно предсказать, когда россия может нанести новый массированный удар; разведка собирает данные, но не может установить конкретные временные рамки.

Невозможно вычислить, сколько времени нужно россиянам на подготовку к новому массированному удару, сообщил в эфире телемарафона в четверг спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат, пишет УНН.

Есть соответствующие службы, разведка, которые могут иметь какую-то информацию по подготовке к удару. Вычислить невозможно. То, что задают вопросы всегда в эфирах, а потом вырывают из контекста некоторые вещи, устанавливают сроки... Как мы можем знать, когда враг планирует?

- сказал Игнат в ответ на вопрос, возможно ли вычислить, хотя бы приблизительно, алгоритм или количество дней, или это не дается к расчету.

По его словам, высчитывать какие-то даты не нужно, нужно всегда быть настороже.

"На подготовку к массированному обстрелу, разумеется, нужно определенное время, но давайте не будем ставить какие-то четкие сроки", - отметил он.

В небе над Украиной уничтожено 72 ракеты, рф предварительно запустила 99 - Залужный02.01.24, 11:29 • 44342 просмотра

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

Война

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