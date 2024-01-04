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"Вирахувати неможливо" - Ігнат про підрахунки часу для підготовки рф до нового масованого удару

"Вирахувати неможливо" - Ігнат про підрахунки часу для підготовки рф до нового масованого удару

Київ • УНН

 • 21477 перегляди

Ігнат заявляє, що неможливо передбачити, коли росія може завдати нового масованого удару; розвідка збирає дані, але не може встановити конкретні часові рамки.

Неможливо вирахувати, скільки часу потрібно росіянам на підготовку до нового масованого удару, повідомив в ефірі телемарафону у четвер речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат, пише УНН.

Є відповідні служби, розвідка, які можуть мати якусь інформацію щодо підготовки до удару. Вирахувати неможливо. Те, що задають питання завжди в ефірах, а потім виривають з контексту деякі речі, встановлюють терміни… Як ми можемо знати, коли ворог планує?

- сказав Ігнат у відповідь на запитання, чи можливо вирахувати, бодай приблизно, алгоритм чи кількість днів, чи це не дається до обрахунку.

З його слів, вираховувати якісь дати непотрібно, потрібно завжди бути насторожі.

"На підготовку до масованого обстрілу, зрозуміло, потрібно певний час, але давайте не будемо ставити якісь чіткі терміни", - зазначив він.

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Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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