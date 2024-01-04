"Вирахувати неможливо" - Ігнат про підрахунки часу для підготовки рф до нового масованого удару
Київ • УНН
Ігнат заявляє, що неможливо передбачити, коли росія може завдати нового масованого удару; розвідка збирає дані, але не може встановити конкретні часові рамки.
Неможливо вирахувати, скільки часу потрібно росіянам на підготовку до нового масованого удару, повідомив в ефірі телемарафону у четвер речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат, пише УНН.
Є відповідні служби, розвідка, які можуть мати якусь інформацію щодо підготовки до удару. Вирахувати неможливо. Те, що задають питання завжди в ефірах, а потім виривають з контексту деякі речі, встановлюють терміни… Як ми можемо знати, коли ворог планує?
З його слів, вираховувати якісь дати непотрібно, потрібно завжди бути насторожі.
"На підготовку до масованого обстрілу, зрозуміло, потрібно певний час, але давайте не будемо ставити якісь чіткі терміни", - зазначив він.
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